Vaticano, c'è un complotto contro Papa Francesco? Grandi manovre in atto

Che succede in Vaticano? C'è un complotto contro Papa Francesco? In molti, non condividono le sue decisioni e le sue aperture. La vicenda è nota. E il fatto che senta il fiato sul collo, il Pontefice lo ha confermato con quanto detto ieri, giovedì 13 giugno, nel corso di un incontro con i nunzi. A questi ultimi ha infatti chiesto fedeltà, ricordandogli come non sia tollerabile "criticare alle spalle il Papa, avere dei blog o addirittura unirsi a gruppi ostili a lui e alla Chiesa".