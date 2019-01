Vaticano, cosa vogliono fare a Benedetto XVI? Le voci dall'interno

A quanto pare si vuole fare a meno dell'eredità di Benedetto XVI. Ecco cosa racconta il Giornale: "Questione di giorni e altri due importanti fili che tengono legato Papa Francesco al suo predecessore saranno tagliati: voci sempre più insistenti danno infatti per certa la soppressione della Prefettura della Casa Pontificia, il cui titolare è monsignor Georg Gänswein, che è anche segretario personale di Benedetto XVI: e la fine della Commissione Ecclesia Dei, istituita nel 1988 per il dialogo con la Fraternità sacerdotale San Pio X (i lefevriani), ma oggi punto di riferimento soprattutto per l' applicazione del Summorum Pontificum, il Motu proprio di Benedetto XVI che liberalizzava la messa in latino secondo il rito antico".