Vaticano, ecco chi spara a zero su Matteo Salvini

Botta e risposta sui tagli all'editoria tra Salvini e il giornale cattolico Avvenire. Il vicepremier leghista a Radio Anch'io ha tirato in ballo il quotidiano della Cei dicendo: "Avvenire, il giornale dei Vescovi, prende 6 milioni di contributi pubblici dai cittadini italiani: penso che una parte di quei soldi possano essere spesi per chi e' davvero in difficolta'". Al vicepremier, replica ai microfoni del Gr1 il direttore del quotidiano, Marco Tarquinio: "C'e' qualche politico che ieri come oggi non sopporta che ci sia una libera stampa in questo Paese. Un ministro dell'Interno cosi' sollecito nei confronti delle persone in disagio economico potrebbe magari dare il buon esempio cominciando con la restituzione immediata dei 49 milioni di euro".