Vaticano, ecco i successori di Papa Francesco: tutti i nomi

Dopo il cardinal Ruini, il Cardinal Zuppi. Matteo Salvini, scrive Dagospia, fa incetta di incontri con prelati importanti. Perché come spiegano da casa Lega "dopo le scottature estive (non dovute al sole) ora il Capitano vuole fare le cose per bene a cominciare dal dialogo con il Vaticano". E cosa c'è di meglio che tentare da subito la via del dialogo con colui che da molti oltretevere viene addirittura indicato come possibile successore di Papa Bergoglio? Non è un mistero per nessuno che Monsignor Zuppi sia uno dei più quotati successori dell'attuale Pontefice (insieme a Pietro Parolin).

Insomma, visto che Papa Francesco continua a non volerne sapere dei leghisti, meglio provare ad aggirare l'ostacolo puntando addirittura su futuri papabili. Qualcuno si spinge addirittura a parlare di “benedizione” della Santa Sede al leader della Lega mentre per altri sono solo dei casi, fatti trapelare ad arte dal Carroccio sulla stampa.