Vaticano, i nomi in "pole" per il dopo Bergoglio: arriva un Papa italiano?

Chi sta rialzando la testa in questo clima di tensione, rivela Dagospia in un super informato restroscena, è la Chiesa italiana, che appariva marginalizzata nella gestione Bergoglio. Aumenta il potere del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin che insieme al prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, Giovanni Angelo Becciu, cerca di riorganizzare le fila di un episcopato italiano che punta a dire la sua nel prossimo conclave: "Quarant'anni senza un Papa italiano ed eccoci al disastro" si dice anche tra i porporati fedelissimi di Francesco. In ascesa anche personaggi come Francesco Montenegro, cardinale di Agrigento e Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna.