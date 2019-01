Dopo i fatti e i molti contrasti degli ultimi mesi tra mondo cattolico ed esponenti di governo, ora sembra che anche Papa Francesco abbia dato il "via libera" ai vescovi e alla Cei per usare la mano pesante contro i provvedimenti governativi. Non per niente si parla sempre più in ambienti vaticani della nascita di un nuovo partito politico di ispirazione cattolica.