Persino in Vaticano, zona Segreteria di Stato, dove sono sempre molto bene informati della situazione italiana, sarebbero al corrente della possibilità di elezioni politiche anticipate. Non per niente, rivela Dagospia, oltretevere nelle ultime settimane è stato tutto un via vai di incontri riservatissimi ai massimi livelli con plenipotenziari leghisti e pentastellati.