Vaticano, nuovo terremoto alla corte di Papa Francesco: ultime notizie

Novità in Vaticano, dove Papa Francesco cambia tutto. Una serie di nomine in Segreteria di Stato, cambiamenti importanti che indicano un cambio di passo, un riassetto che - come scrive Il Giornale - è voluto dal cardinale Pietro Parolin e dal nuovo Sostituto per gli Affari generali, il venezuelano monsignor Edgar Pena Parra, in primissima linea. Si parte dai silurati, rimossi dalla segreteria di Stato: Papa Francesco ha smistato verso altro incarico Alberto Perlasca, l'uomo che ad oggi deteneva le chiavi della cassaforte (al suo posto è stato nominato un monsignore lituano che prenderà servizio nei prossimi mesi). Perlasca è stato mandato da Bergoglio, senza nomine episcopale, a coprire l'incarico di Promotore di giustizia, equivalente di un pm, presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, lontanissimo da soldi e finanze.