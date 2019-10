Vaticano, ore drammatiche per Papa Francesco: la Chiesa è a rischio

La crisi finanziaria del Vaticano è arrivata al punto di non ritorno: il default. A raccontare i disperati conti in rosso è Gianluigi Nuzzi, che nel suo nuovo libro parla di un Vaticano arrivato all'orlo del precipizio. L'ultimo atto è a fine maggio quando Bergoglio - spiega Repubblica - riceve i dati di bilancio dell'Apsa, la banca centrale della Santa Sede e scopre che "per la prima volta nella storia" l'esercizio 2018 è in negativo. Il motivo? Una gestione clientelare e senza regole del patrimonio.