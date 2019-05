"Nel deserto avanza il sovranismo religioso della Lega". "Abbiamo due spine, spiega un porporato al corriere della sera: l'unità della Chiesa e l'irrilevanza dei cattolici in politica". Eccolo, il "deserto": "Non c'è più un partito di riferimento, e mi pare difficile che possa rinascere". Il rosario sventolato da Matteo Salvini in piazza Duomo ha preoccupato la Santa Sede, così come i fischi piovuti dal popolo leghista su Bergoglio.