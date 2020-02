Vaticano, se ne va Padre Georg: è ancora Ratzinger Vs Papa Francesco

Padre Georg Gaenswein "congedato a tempo indeterminato" da Papa Francesco. L'indiscrezione sullo storico segretario di Papa Ratzinger arriva dalla stampa tedesca, ed è un terremoto in Vaticano. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano Die Tagespost: questa mattina Monsignor Gaenswein non era presente all'udienza generale e non è stato presente durante le udienza private di Bergoglio con il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, e il nuovo presidente dell'Argentina Alberto Fernandez.

Dopo un pò arriva la rettifica della Santa Sede: l'assenza di padre Georg sarebbe dovuta a una "ordinaria ridistribuzione dei vari impegni e funzioni del Prefetto della Casa Pontificia", che, come noto, "ricopre anche il ruolo di Segretario particolare del Papa emerito" Benedetto XVI.