Vaticano, sexy party nelle chiese di Napoli: è scandalo

Un dossier corposo e articolato, con tanto di foto inviato da Napoli al Vaticano. Una sorta di denuncia sull’utilizzo «improprio» di molti luoghi di culto partenopei, almeno dodici, in cui vengono organizzate feste e cerimonie private a pagamento, ma anche mostre che i fedeli più ortodossi ritengono non proprio compatibili con i luoghi che le ospitano e che probabilmente meriterebbero maggiore tutela. Le foto, scrive il Corriere del Mezzogiorno, sono state inviate già da tempo agli alti esponenti della Santa Sede e riguardano soprattutto l’utilizzo delle chiese che risultano di proprietà del Comune di Napoli. Non si può escludere quindi che dal Vaticano vengano accesi i riflettori su questa vicenda.