Verdini Black Hawk Down

In gergo militare delle forze armate americane quando si parla di Black Hawk Down si intende un velivolo (aereo o elicottero) abbattuto dal nemico. In Parlamento tra i maligni si usa lo stesso gergo quando si parla di Denis Verdini e dei compagni di avventura di Scelta Civica coordinati da Enrico Zanetti. Mercoledì scorso sono uscite agenzie (con le quali si tentava di replicare ai lanci di Affaritaliani) che parlano di rinnovato amore tra Luca Lotti ministro dello Sport e i verdiniani tant'è che avrebbe partecipato ad una riunione di Ala-SC. Ma la partecipazione in oggetto sembra più del modello Renziano #staisereno di lettiana memoria.