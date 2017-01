Verdini, this is the end? E intanto aspetta Matteo

È un Denis Verdini in forte crisi di identità quello che gli addetti ai lavori vedono aggirarsi stancamente in Parlamento. Il politico toscano sa che ha un'ultima chiamata per tornare in auge e quella chiamata può arrivare solo da Matteo Renzi nell'idea ipotetica di un progetto di grande centro dove Verdini potrebbe trovare un nuovo spazio di esistenza politica. Ma questa tesi passa per l'idea tutta da dimostrare di un Renzi fuori dal PD e con in mente un progetto politico a sua immagine e somiglianza. Se ciò non dovesse avvenire nei prossimi mesi per Verdini e i suoi alleati sarebbe probabilmente il The End della carriera politica.