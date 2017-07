Veronica Lario: "E SORRENTINO MI DISSE: SARÀ UNA STORIA D' AMORE". Si, vabbè..

"Quando ci siamo conosciuti mi ha detto: Non so ancora come si svilupperà la sceneggiatura che comincerò a scrivere. Mi piacerebbe raccontare una storia d' amore.Ecco, io sono ferma a quelle parole". Veronica e il film Loro.

La ex moglie di Berlusconi e l' opera che Paolo Sorrentino sta girando da qualche settimana. Al telefono dalla casa al mare dove trascorre qualche giorno con le figlie e i nipoti, l' ex moglie di Berlusconi ripercorre con il Messaggero i due incontri avuti col regista.

Risparmierò al lettore, scrive Maria Latella, la finzione della domanda retorica Come vi siete conosciuti?. Ve la risparmio perché so come è andata. Io c' ero. E' successo a Roma, a casa mia, più o meno un anno fa. Paolo Sorrentino, che qualche settimana prima era stato ospite a L'Intervista di Skytg24, mi aveva confidato di essere al lavoro su un nuovo progetto, un film su Berlusconi. Si chiedeva se fosse possibile incontrare la sua ex moglie, per trent' anni presente nella vita del Cavaliere. Aveva deciso di parlarmene dopo aver letto la biografia Tendenza Veronica e i molti articoli che ho scritto su di lei e su Berlusconi tra il 1993 e il 2008.

Risposi che avrei sondato la disponibilità dell' interlocutrice e a giugno 2016 invitai a pranzo a casa mia Veronica e Paolo Sorrentino. Una colazione a tre.

In queste settimane si è molto parlato di Loro la pellicola che il regista de La grande bellezza ha cominciato a girare. Se n' è parlato anche perché l' ispiratore, Silvio Berlusconi, ha fatto sapere di essere in qualche modo divertito dal progetto, al punto da offrire le sue case come possibili set.