Vino Nobile di Montepulciano, 4 stelle 'rating' alla vendemmia 2018

E' di quattro stelle, su un massimo di cinque, il 'rating' assegnato alla vendemmia 2018 per il Nobile di Montepulciano. E' quanto stabilito oggi da un'apposita commissione d'assaggio in occasione nell'ultima giornata dell'Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano, presentazione delle nuove annate, che si svolge nella Fortezza del borgo senese. Alla cerimonia di assegnazione erano presenti, tra gli altri, il presidente del consorzio del Nobile Piero di Betto, e il sindaco di Montepulciano (Siena) Andrea Rossi. Nel corso dell'Anteprima, spiega una nota, si e' svolto anche un focus sui cambiamenti meteorologici e il loro eventuale influsso sulla viticoltura a Montepulciano, nel quale e' emerso che dagli anni '80 si e' registrato in generale un aumento delle temperature medie mensili e annuali, ed in particolare delle massime primaverili, tendenza che si e' tradotta in un anticipo nelle fasi fenologiche di fioritura e raccolta quantificabile grossomodo in 8-15 giorni rispetto agli anni '70-'80. Il valore stimato del Nobile, tra valori patrimoniali, fatturato e produzione, e' di circa 500 milioni di euro. Nel 2018 sono state immesse sul mercato circa 6 milioni di bottiglie di Nobile e circa 2,3 milioni di Rosso di Montepulciano. L'export assorbe il 78% della produzione mentre il restante 22% viene commercializzato in Italia. In aumento la vendita diretta in azienda che nel 2018 ha raggiunto il 21%. Per quanto riguarda il mercato nazionale inoltre le principali vendite sono registrate in Toscana per il 48,5%. A livello internazionale la Germania continua ad essere il primo mercato del Nobile con il 44% della quota esportazioni. Il secondo Paese di riferimento e' quello degli Stati Uniti con un peso del 22%.