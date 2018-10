Virginia Raggi scaricata dai 5Stelle: clamorose novità

"Non sarò certo io a dire che a Roma va tutto benissimo". Così in una intervista a Repubblica Roberta Lombardi, capogruppo M5S alla Regione Lazio, nel dipingere Roma come una città "ancora molto in difficoltà". Commentando quanto denunciato ieri da Unindustria che bolla Roma come una città ferma, l'esponente dei 5 Stelle non lascia spazio a dubbi: "Da romana i problemi li vedo. Da rappresentante delle istituzioni trovo curioso che un'altra istituzione chieda una progettualità di lungo periodo e poi parli di termovalorizzatori o punti sulla Roma-Latina, progetto vecchio di 20 anni. Se la loro idea di futuro è guardare al passato non ci siamo". Sulla situazione del decoro e di Roma, Lombardi spiega di avere "da politica ho informazioni che i cittadini spesso non hanno e so che la dietro la città sporca c'è un problema di revoca di un appalto alla Coop 29 giugno che non ottemperava al servizio" quanto al sindaco Raggi e alla sua vicenda giudiziaria "non ho letto gli atti ma confido nella capacità della magistratura di ricosturire la vicenda. Sul futuro, in caso di condanna mi pare che la sindaca sia stata chiara" ricorda il consigliere regionale del Lazio: "ha detto che si dimetterà. Anzi, si deve dimettere perché ha firmato il codice etico M5S come tutti noi".