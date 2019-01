Visco (Banca D'Italia) scopre l'acqua calda: "Fregati dall’Ue sulle banche…"

La Germania ha speso 60 miliardi per "salvare il sistema bancario cosa che e' stato impedito a noi dopo". Cosi' il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco alla presentazione del suo ultimo libro alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Visco dialogando con gli studenti sottolinea le contraddizioni dell'Europa "non siamo una federazione ma un insieme di paesi con sistemi bancari e sistemi industriali diversi dove la discussione politica e' complessa". La mancanza di unita' dell'Europa ha limitato le politiche reflazionistiche dopo la crisi finanziaria globale, politiche attuate invece negli Usa e in Cina. A bloccarlo in Europa fu "l'incubo della Germania" di dover pagare i costi per un'eccessiva spesa pubblica di altri stati ma questo non e' mai successo ha ricordato Visco.