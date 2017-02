È il vero primo partito d'Italia, quantomeno in Parlamento. E assolutamente trasversale. Roba che manco la Dc dei bei tempi: è il partito del vitalizio.

Sono ben 402 i deputati e 193 i senatori che ancora non hanno maturato la pensione da parlamentare. Una

maggioranza in Parlamento: 595 membri che valgono circa il 63% di tutti gli eletti.

A primeggiare i piddini poiché sono i più numerosi come numero di eletti e i grillini poiché tutti alla prima legislatura.