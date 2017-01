Voltagabbana, così fan tutti, contro il trasformismo solo parole

Chi era costui? Può darsi che il nome non susciti grossi brividi ma la cifra che - idealmente - indossa sulla schiena forse qualche fremito lo produce: è il deputato numero 147 che cambia gruppo dall' inizio della legislatura, traguardo tagliato lasciando il misto per Fd' I il 29 dicembre, scrive il QN. E magari sarebbe passato sotto silenzio se, con la sentenza sulla Raggi, non fosse tornato alla ribalta il tema della facilità con cui in Parlamento (nelle assemblee consiliari è la stessa cosa) si muta casacca. Basti pensare che è il 213 caso (c' è chi ha avuto più ripensamenti) pari cioè al 23,33% dell' aula; cifre ugualmente impressionanti per il Senato, che pure vanta la metà dei componenti: 175 spostamenti totali con 117 senatori (36,56% di Palazzo Madama).