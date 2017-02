Walter sogna la Lega ma la realtà è diversa:solo 4 club lo vogliono Presidente

Prima vittima illustre per la poltrona di presidente della Lega Serie A. In poche ore La Repubblica l'ha incoronato già n.1 della Lega peccato però che i voti sicuri dei club che voterebbero Walter Veltroni non superino le dita di una mano anzi per la precisione sono 4. Il numero indicato da Repubblica è di molto superiore (13). Non solo non è vicino alla realtà ma non consente comunque di essere eletto. Walter è stato consigliato male e ieri invece di schernirsi da vecchio leone ha provato a far capire che a lui piacerebbe. Errore marchiano: di fatto è già bruciato. Sarebbe un grave doppio errore se si presentasse in assemblea per perdere. La Lega calcio serie A ha le sue regole e al momento non c'è spazio per Veltroni. Alla fine si terranno Maurizio Beretta? Why not!