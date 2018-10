Wasteland: la metro di Milano palcoscenico dei sogni perduti

Un video creativo, partorito dal genio di Giorgio J. Squarcia, padre degli scherzi dei noti programmi Mediaset “Le Iene” e “Striscia la notizia”, oggi autore del libro “Wasteland la terra dei sogni perduti”, Fanucci editore. E così la metro di Milano, diventa il palcoscenico ideale per il lancio promozionale del suo libro, la metro come teatro che mette in scena i propri desideri più reconditi, quelli che sono rimasti -impolverati - chiusi nel cassetto, ma che non sono andati dimenticati. Non è mai troppo tardi per sognare e dare sfogo alle proprie fantasie ed aspirazioni. Un invito a guardarsi dentro e a vivere la vita probabilmente con un tocco di magia e di leggerezza, che non guastano mai. Perché non importa dove ci si trovi o con chi, ma non smettere mai di cercare ogni giorno se stessi.

Wasteland - La terra dei sogni perduti.

Sebastian, un musicista cinico e disincantato, rivive in sogno il ricordo di un passato in cui era giovane, pieno di speranze e d'amore. Al risveglio l'eco di quel sentimento non svanisce ma lo lascia con lo struggente desiderio di ritornare nel sogno e ritrovare lei, la donna che amava. Per farlo, però, deve varcare di nuovo la linea che separa la realtà dalla fantasia, fino a Wasteland, la terra dei sogni perduti. Spinto dalla voglia di rinascere, Sebastian affronta un viaggio nella propria mente, per approdare in un luogo dove stupore, speranza e amore sono ancora possibili. "Wasteland. La terra dei sogni perduti" è la storia di una rivoluzione interiore, un'odissea attraverso mondi fantastici e incontri eccezionali, alla ricerca del segreto della felicità e del senso della vita.

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=KM2JF5c4yxg