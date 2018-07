Web: per due milioni di italiani Internet veloce resta un miraggio

L' Autorità delle comunicazioni ha elaborato uno studio sul "digital divide", ovvero sulle difficoltà che le famiglie incontrano nell' accesso alla Rete. E il quadro che ne deriva non è dei più rosei, scrive Repubblica: due milioni di italiani non possono ancora navigare veloci su Internet e la geografia incide ancora troppo spesso sui dati. Nelle zone montuose del paese solo il 20-30 % della popolazione ha accesso alla banda ultralarga. Il Sud, grazie all' utilizzo di fondi euopei, in genere è ben coperto.