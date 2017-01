Renzi chi? Anche Prodi e Grasso mollano il segretario Pd

Per il toscano non deve essere stata una bella giornata visto che negli ultimi tempi aveva sperato fino all'ultimo di recuperare il rapporto con Romano Prodi dapprima in chiave referendaria e poi per rilanciare il Pd; ma le dichiarazioni odierne sulla rinascita dell'Ulivo fanno capire che tra i due le strade sono destinate a non incontrarsi più. Al Nazareno si fa infatti notare che le dichiarazioni odierne del professore sono molto più in linea con le intenzioni e gli auspici di Bersani che infatti si è immediatamente congratulato col prof. bolognese. Matteo Renzi inoltre guarderebbe di più al centro-sinistra allargato di Milano e al relativo "modello" che non a un eventuale ritorno dell'ulivo.



C'è poi anche un altro fatto importante, si fa notare invece per parte renziana, ed è la netta presa di posizione del presidente del Senato Grasso contro il voto anticipato e tutto ciò avviene a poco più di 48 ore della decisione della Consulta prevista per martedì prossimo.

I più renziani arrivano anche a sospettare che se pure indirettamente si sia voluto cercare di orientare il voto della Consulta in senso proporzionale.

Staremo a vedere, in fin dei conti c'è solo da attendere fino a martedì prossimo; di sicuro però sono ormai in troppi che stanno prendendo apertamente le distanze da Matteo Renzi e se sono pesi massimi come Romano Prodi e l'attuale presidente del Senato, allora vuol dire che per per il toscano è veramente cominciato l'ultimo giro d'orologio.

Teo

*Dietro questo nome si cela uno dei più importanti cronisti parlamentari italiani