ZIngaretti in pole position per la poltrona di Sindaco a Roma

Il PD studia come riprendersi Roma Capitale nel caso in cui la sindaca Raggi dovesse dimettersi per problemi in ambito giudiziario nelle prossime settimane. Pensa e ripensa il segretario Matteo Renzi ha deciso di chiamare a corte l'unico dirigente spendibile: ovvero Nicola ZIngaretti governatore della regione Lazio in carica. ZIngaretti piace all'establishment romano, non dà fastidio ai renziani e soprattutto è sopportato dalla minoranza Dem e dalla sinistra.

È per questa ragione che il dirigente cresciuto all'ombra della scuola del Pd di Frattocchie è sempre più presente su diversi tavoli capitolini.

Un caso per i più disattenti una strategia mirata per gli addetti ai lavori. È lui l'uomo scelto dal Pd da opporre nel futuro ad una Roberta Lombardi o ad un Alessandro Di Battista per il M5S.