Pallotta forza i Cinque Stelle sullo Stadio

James Pallotta ha finalmente gettato la maschera.

Dopo il finale di campionato che la Roma ha rischiato di compromettere fino all’ultimo minuto ha detto “Stadio entro il 2020 o lascio Roma e torno a casa”.

Insomma ha dichiarato quello che tutti sospettavano e cioè che Pallotta sia venuto a Roma solo per fare affari, visto che finora ha prodotto “zero tituli” e molte polemiche.

Lo Stadio della Roma -come noto- è divenuto un affare politico non solo romano ma addirittura nazionale ed internazionale dopo che Virginia Raggi e i Cinque Stelle in campagna elettorale prima e addirittura durante il mandato poi si erano espressi in maniera contraria e comunque sempre ambigua.

Anzi, la Raggi ha vinto le comunali presentando un programma che prevedeva l’ambiente al primo posto e quindi la lotta alle speculazioni edilizie e lo stesso Grillo aveva affermato che lo stadio a Tor di Valle non si sarebbe fatto.