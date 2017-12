Paolo Gentiloni, leader elegante e concreto. Senza squilli di tromba

di Daniele Rosa

Paolo Gentiloni è, con tutto il rispetto per gli altri, il politico di maggior prestigio e peso che abbiamo al momento in Italia.

Un’ammissione improponibile nel Centrosinistra, bloccato dal suo leader in pectore Matteo Renzi ( forse oggi per il PD una spada di Damocle).

Altrettanto inammissibile dal Centrodestra, ancora alla ricerca di un capo unico. Impensabile pure nel mondo grillino, i cui adepti si ritengono troppo spesso titolari delle verità’ più’ vere.

Pure molti giornali di ‘regime' non possono che sussurrarlo e a bassa voce visto l’avvicinarsi delle elezioni ma, i fatti presentati nella conferenza di fine anno, il gradimento internazionale e soprattutto i sondaggi sugli elettori ne sono una forte conferma.

Parliamo di un premier che ha guidato il paese fuori dalle secche della recessione senza squilli di tromba ma con eleganza e concretezza.

Elezioni 2018. I risultati di un anno

Intanto i risultati di un anno di Governo.

Il debito e’ stato stabilizzato, il che ha permesso una manovra finanziaria equilibrata; la crescita e’risultata doppia rispetto alle previsioni; si e’ evitato una pericolosa crisi sul sistema bancario e sono stati recuperati quasi un milione di posti di lavoro.

Nondimeno si e' fatto sul versante internazionale dove il premier ha saputo farsi apprezzare per diplomazia , equilibrio e fermezza.

Qualche esempio nel primo incontro con il Presidente americano in visita in Italia o in ambito europeo nella gestione del problema migranti.

Non sembra vero aver ridotto drasticamente gli sbarchi e al contempo essere riusciti a spostare il contenimento del problema in Libia e, in aggiunta, aver mandato truppe in Niger a combattere i trafficanti di esseri umani.

Elezioni 2018. Tre ministri di prim’ordine

Certo risultati importanti ottenuti anche grazie alla collaborazione di tre ministri di prim’ordine : da Marco Minniti a Carlo Calenda per finire con Pier Carlo Padoan.

Ultimo e non ultimo valore aggiunto di un politico che l’ Italia non deve perdere e’ la sua totale immunità’ da gossip, scandali o altre amenità’ a cui siamo stati abituati per troppo tempo.

Qualcuno ha mai saputo dove ha trascorso le vacanze Paolo Gentiloni? Si sono mai visti servizi giornalistici sulla moglie del premier? Lo si e’ mai visto in bicicletta, monopattino o in tram? O vestito da ‘bandolero’ in qualche festa in Costa Smeralda?.

Nulla di nulla, un’assenza di vita privata messa in piazza che la dice lunga sullo stile e sulle idee di quello che dovrebbe essere un politico. Una persona votata al bene della res publica e stop.

Elezioni 2018. Chi avrebbe scommesso su Paolo Gentiloni?





I giochi della politica non sempre permettono di mantenere al potere chi ha lavorato bene. Molto spesso succede il contrario ed e’ quanto purtroppo succederà’ con le prossime elezioni.

A meno di un miracolo, voluto dagli elettori e provocato da una legge elettorale molto particolare.

Fantapolitica ? Forse. Ma quanti, un anno fa, avrebbero scommesso un centesimo su Paolo Gentiloni e il suo Governo?