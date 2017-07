Paolo Villaggio, è Pierluigi Bersani l'Ugo Fantozzi della politica

Chi è il rag. Ugo Fantozzi della politica italiana? Secondo l'attore genovese, che ha sempre votato a sinistra, Pigi Bersani, 66 anni, di Bettola, ossequiato, ieri, su La 7 TV, da Telese, genero del defunto marchese Enrico Berlinguer (1922-1984).

A Villaggio l'ex leader del PD non era, certo, più antipatico rispetto a non pochi, sussiegosi, politici, afflitti dal "complesso dei migliori". Ma individuò nell'avversario di Matteo Renzi l'aspirante leader, che è destinato a perdere, sempre e comunque. O solo a sfiorare la vittoria, come alle politiche del 2013, quando era favorito. E a cui seguì l'imbarazzante incontro di Bersani, trasmesso in streaming, con i grillini Rocco Crimi e Roberta Lombardi.

E pure allorchè il Pdl perdeva, l'allora segretario del PD, il compagno Pigi, non trionfava mai. Quando, gongolante, dichiarò : alle Amministrative «abbiamo vinto noi e hanno perso loro», aveva la stessa credibilità di Fantozzi a Cortina che, in delirio da semi-congelamento, sparava: «Sono stato azzurro di sci !».

Quando vinse, il Pd lo fece per il rotto della cuffia, o grazie a candidati altrui, in primis, a Milano, nel 2011, con il "rosso antico" Giuliano Pisapia.

Sì, proprio l'ex Sindaco, che oggi ha relegato in secondo piano, ancora una volta, il povero Pier Luigi, a cui non resta che pettinare le bambole....O inseguire, fantozzianamente, il carro del vincitore, aggrappandosi, tragicamente, all’autobus...