Papà Di Maio su Facebook: "Scuse per errori. Mio figlio non sapeva". VIDEO

Un video su Facebook, un lungo testo. Antonio Di Maio esce allo scoperto e si professa "semplicemente un piccolo imprenditore che ha commesso degli errori". "Chiedo scusa per gli errori che ho commesso, chiedo scusa alla mia famiglia per i dispiaceri che hanno provato, e chiedo scusa anche agli operai che hanno lavorato senza contratto per la mia azienda anni fa", dice il padre del vicepremier M5s. Ed e' proprio pensando a lui che annota: "Mi dispiace per mio figlio Luigi che stanno cercando di attaccare ma, come ho gia' detto, lui non ha la minima colpa e non era a conoscenza di nulla".

"Essere un piccolo imprenditore non e' facile, soprattutto quando le commesse non vengono pagate. Quando c'e' crisi e a volte si ha paura di non poter andare avanti", continua Antonio Di Maio. "Ho sbagliato a prendere lavoratori in nero, per carita', ma l'ho fatto perche' in quel momento non trovavo altre soluzioni a una situazione difficile. Io ho certamente commesso degli errori, delle leggerezze di cui mi prendo tutta la responsabilita'. E, come ho gia' detto, sono pronto a rispondere dei miei errori ma dovete lasciar stare la mia famiglia".

"Ribadisco che i miei figli - aggiunge il padre del vicepremier e capo politico M5s - non c'entrano nulla con tutto questo. Ho nascosto i miei errori per un motivo banale che per me era importante: avevo paura di perdere la loro stima. Cosa che forse e' accaduta comunque". Ad ogni modo, Antonio Di Maio guarda avanti e dice: "Come ha scritto mia cugina 'non potendo attaccare l'onesta', la trasparenza e il coraggio di Luigi... ecco che sono partiti attacchi spropositati contro la sua famiglia pur di screditarlo e di togliergli la voglia di andare avanti. Cosa che, se conosco mio figlio - assicura - non succedera'".