Paragone e altri 10 pronti alla scissione. Ora i 5S tremano al Senato. I nomi

Il Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama potrebbe perdere altri 10 senatori. Secondo quanto scrive La Repubblica, Gianluigi Paragone sarebbe a capo di una frangia di eletti pronti a staccarsi dal gruppo di maggioranza relativa e costituire un gruppo autonomo come quello di Renzi. Di fatto resterebbero nella maggioranza ma con la funzione di pungolarla dall’esterno. Alcuni dei senatori che sarebbero pronti a seguire l'ex conduttore sono: Emanuele Dessì, Dino Mininno e Luigi Di Marzio. La 'pattuglia' pronta a fuoriuscire sarebbe sufficiente per mettere in crisi la maggioranza al Senato che ora è a quota 166, poco sopra la soglia di sopravvivenza.