Paragone: "Gualtieri falso e bugiardo. Il Mes contro il programma dei 5S"

"Ho ragione io che avevo detto tutto prima di Salvini in Aula. E ha ragione il Movimento 5 Stelle se dice quello che avevo detto io". Il senatore dei 5 Stelle Gianluigi Paragone, intervistato da Affaritaliani.it, risponde così alla domanda se sul Mes (la riforma del Fondo Salva-Stati) abbia ragione il segretario della Lega Matteo Salvini o il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.



"Quando in Aula c'era il ministro Tria - spiega Paragone - avevo detto non azzardatevi a fare nulla per il semplice motivo che dovete passare dal Parlamento. E siccome io ho parlato per nome e per conto del M5S ho denunciato la gravità di quel meccanismo e di quella riforma che, quindi, non si deve votare. Perciò mi auguro che il M5S sia coerente con quello che ha sempre detto e con quello che ha scritto nel programma elettorale".



Però Gualtieri è il ministro dell'Economia del governo sostenuto dai 5 Stelle... "Gualtieri è complice del sistema. E' il perfetto ministro del neo-liberismo europeista: aveva già scritto il primo Mes, ha scritto il bail-in ed è uno degli estensori di quelle norme che buttano fuori la politica dall'Europa. Sono falsi e bugiardi quando dicono che vogliono più Europa politica perché il Mes è l'opposto dell'Europa politica. Questo non lo dice Salvini, ma è scritto nell'intelaiatura di tutte queste norme".



Le sue parole sono molto vicine a quelle del leader leghista... "Io le dicevo con il Movimento, le dicevo prima quando ero giornalista e le dico adesso con la casacca del M5S", afferma Paragone. "Questa non è una battaglia solo di Matteo Salvini, che dovrà spiegare perché fa la guerra al Mes e poi candida Mario Draghi al Quirinale, che è quello delle riforme che si fanno con il pilota automatico. Io sono contro il Mes e anche contro Mario Draghi presidente della Repubblica".



E il premier Conte? Pensa che abbia dato il suo ok informale al Mes a Macron, Merkel e Juncker? "Spero per lui che non l'abbia dato perché non era autorizzato a darlo. Purtroppo io sono critico nei confronti di Conte, l'ho definito uno splendido pavone nello zoo europeista e rimango di questa idea. Lui rappresenta il rinoceronte di Ionesco".



Se passa il Mes lei esce dal Movimento 5 Stelle? "Se passa il Mes e il M5S vota a favore avrà un problema perché nel programma elettorale del Movimento che mi ha portato in Parlamento c'è scritto esattamente il contrario. Io difendo il programma elettorale, dovranno espellermi semmai. Io non esco dal M5S".



Poi Paragone legge testuale una parte del programma elettorale dei 5 Stelle: "In neretto nel paragrafo economia e unione monetaria c'era scritto: 'riteniamo indispensabile nei trattati e nel quadro normativo europeo alcune specifiche procedure tecniche, economiche e giuridiche che consentano agli stati membri di recedere dall'unione monetaria'. Vuol dire starne fuori attraverso una clausola di opt out permanente nel caso di sia una chiara volontà popolare in tal senso. Quindi, o si fa il referendum oppure comunque deve essere consentito attraverso alcune specifiche procedure tecniche agli stati membri di recedere dall'unione monetaria".



Il senatore Paragone conclude: "Non mi sembra un programma di una forza europeista, il Mes è da modificare radicalmente a favore dei popoli e non della finanza. Il Mes è assolutamente un trattato costruito per la finanza speculativa. Punto".

Un video di quasi sei anni fa ma più che mai attuale. Il 15 gennaio 2014 in aula alla Camera tutto il M5S denuncia i nomi di chi ha firmato Mes, Fiscal Compact e Pareggio di bilancio in Costituzione