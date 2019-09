Parigi: "Alleanza storica con l'Italia. Migranti: e ora cambiamo Dublino"

"L'Italia e' un alleato storico della Francia. In nessun momento le scelte politiche che gli uni o gli altri hanno potuto fare, hanno smentito questo dato di fatto": la portavoce del governo francese Sibeth Ndiaye, al termine del consiglio dei ministri a Parigi, risponde cosi' all'Ansa in merito alla prossima visita di Emmanuel Macron a Roma. Ndiaye ha quindi ricordato che "appena pochi mesi fa" Macron ha ricevuto il presidente Sergio Mattarella, "dimostrando la solidita' delle relazioni tra i due Paesi malgrado i disaccordi che a volte possono esistere", come di recente sulle "questioni migratorie".

"La Francia e' sempre pronta a discutere con l'insieme dei suoi partner europei. Questo e' l'oggetto della missione del presidente" Macron il 18 settembre a Roma, ha proseguito la portavoce al termine del consiglio dei ministri all'Eliseo. Secondo il programma, il leader francese verra' prima ricevuto dal presidente, Sergio Mattarella e poi dal premier Giuseppe Conte, per una cena di lavoro. Insieme "discuteranno dei grandi temi che riguardano gli europei", tra cui le questioni economiche e migratorie, ha precisato Ndiaye.