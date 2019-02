Parlamento, Di Stefano (M5S): dopo taglio poltrone, arriva il taglio stipendio

"Non ci basta tagliare le poltrone di Camera e Senato, vogliamo andare oltre: tagliare lo stipendio di tutti i parlamentari", scrive su Facebook Manlio Di Stefano, sottosegretario M5s agli Esteri. "Stop ai mega stipendi, conditi da preziose indennita' e innumerevoli benefit, da 15-20 mila euro al mese. Con quale coraggio - domanda - le vecchie forze politiche parlano di piu' lavoro, meno tasse e rispetto dei cittadini quando in tutti questi anni non hanno saputo rinunciare nemmeno a mezzo privilegio. Ripeto: con quale coraggio?". "A differenza loro, noi ce lo dimezziamo gia' da 6 anni e siamo abituati a mantenere le promesse come abbiamo dimostrato in questi mesi di governo. Dunque - conclude - se diciamo che taglieremo lo stipendio di tutti i parlamentari... potete crederci! I privilegi della politica, grazie al Movimento 5 stelle, hanno le ore contate".