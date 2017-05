Parola di Parolin: via libera a Grillo

Pietro Parolin cardinale ed arcivescovo è il segretario di Stato Vaticano, quindi una sorta di Primo Ministro che guida la politica di quello che è rimasto del potere temporale del Papa ed è forse l’unico a poter formalmente intervenire, insieme al Papa stesso che è il “Presidente”, nella politica estera italiano, al contrario della Cei.

L’iperattivismo in campo cattolico di Grillo sommato ad alcuni cedimenti ed invasioni di campo appunto della Cei e del loro quotidiano Avvenire hanno quindi costretto il solitamente discreto e ponderato Parolin a dire la sua: “Errore paragonarsi a San Francesco ma giusta l’attenzione per la povertà”.

Ora a noi non interessa la prima parte della frase francamente scontata e quasi di routine ma bensì la seconda ricca di indicazioni politiche.

Parolin e quindi Papa Francesco prendono la distanza dalle strumentalizzazioni (ma probabilmente ce l’hanno più con altre forze politiche che con Grillo) ma nel contempo dicono che quella dell’”attenzione alla povertà” è la strada giusta.

Ma questa “attenzione” è proprio quello che da qualche tempo lo scaltro Grillo sta cercando di cucinare in tutte le salse a lui conosciute per far breccia tra i cattolici o almeno nell’elettorato più generalmente definito progressista che non è mai mancato dai tempi del Savonarola (peraltro poi bruciato proprio a Firenze dall’establishment del tempo).

Insomma se non è un via libera a Grillo da parte della Chiesa Cattolica poco ci manca.