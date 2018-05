Partito dei sindaci, Pizzarotti: "Fatti concreti per l'Italia"

Parte oggi da Parma il tour del partito dei sindaci: statuto e carta dei valori di Italia in Comune sono gia' scaricabili on line, lo slogan e' "La societa' che sogniamo, la societa' che vogliamo". "La societa' che sogniamo e' esattamente quella che creiamo ogni giorno nelle nostre citta'", spiega all'Agi il suo promotore, il primo cittadino di Parma, Federico Pizzarotti, ex M5s, "qui, con fatti concreti, lavoriamo quotidianamente per migliorare la qualita' della vita degli italiani". "Il nome 'partito dei sindaci' e' stato coniato dai giornalisti per semplificare", sottolinea Pizzarotti, "l'iniziativa parte dai sindaci civici e intende aggregare tutti i sindaci che ci stanno, ma e' un partito aperto e plurale, e percio' tutti i cittadini possono aderire. Cittadini e sindaci insieme". Tra populismi in crescita e partiti tradizionali in crisi, Italia in Comune guarda a quelle "migliaia di sindaci che non urlano, non battibeccano, non puntano il dito contro gli ultimi, semplicemente e ogni giorno rispondono ai problemi dell'Italia e degli italiani mettendo in campo soluzioni e risultati", spiega il sindaco di Parma. "In autunno ci sara' l'assemblea nazionale degli iscritti, e per quella data vogliamo proporre un programma che tocchi tutti i temi cari agli italiani", anticipa Pizzarotti, "la sicurezza e' uno di questi. La sicurezza deve essere scissa dall'immigrazione. Per la prima servono piu' investimenti, piu' forze dell'ordine, pene certe e norme efficaci. Per la seconda serve una sola parola: inclusione. Se non c'e' inclusione c'e' marginalizzazione. Se c'e' marginalizzazione c'e' degrado, insicurezza e infine paura. Li' nasce il populismo". "Siamo una forza non populista, di ispirazione democratica e che guarda alle liberta' individuali come a diritti sacrosanti", spiega Pizzarotti, "i nostri ideali, del resto, li realizziamo ogni giorno: fondi di garanzia per chi non arriva a fine mese (a Parma lo abbiamo approvato tre settimane fa), politiche per la tutela dell'ambiente, investimenti per le scuole, tutela e difesa delle piccole e medie imprese. A Parma abbiamo ridotto il debito del Comune piu' del 50% in 5 anni, aumentando gli investimenti. Oggi siamo diventati Capitale Italiana della Cultura 2020 e prima Citta' Creativa della Gastronomia Unesco in Italia. I risultati si possono ottenere, basta tirarsi su le maniche". Quella di Parma e' la prima tappa di una serie di convention regionali che culminera' nell'assemblea nazionale degli iscritti prevista per il prossimo autunno. "La campagna di adesioni parte con il tour delle regioni, ci presenteremo agli italiani regione per regione, citta' per citta'", afferma il sindaco della citta' ducale, "in queste ultime settimane ci stanno scrivendo da tutta Italia, sindaci civici e cittadini che chiedono di poter aderire".

"Italia in Comune ha il suo coordinatore nazionale, che e' Alessio Pascucci, "spiega o sono stato eletto presidente. Abbiamo un coordinamento nazionale e al momento i referenti regionali. L'assemblea degli iscritti prevista per autunno servira' per eleggere i coordinatori regionali e offrire agli italiani un programma chiaro di governo del Paese". "Italia in Comune", ricorda Pizzarotti, "nasce come movimento di buone pratiche nel 2014 grazie a una intuizione di Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri. Nel dicembre del 2017, 400 amministratori provenienti da tutta Italia, membri del movimento, si sono riuniti a Roma per dare vita a una fase costituente che sfociasse in un partito vero e proprio. Oggi e' nata una nuova realta' che guarda oltre la destra e la sinistra, composta da centinaia di cittadini e da sindaci civici". Con l'esordio alle regionali in Emilia-Romagna del 2019, Italia in Comune offrira' la sua "visione" di Emilia Romagna e di Paese: "Mettiamo al centro il lavoro quotidiano di tanti sindaci che hanno cambiato in meglio il volto delle loro citta'", spiega Pizzarotti, "come ogni cittadino che ha a cuore la propria citta', amiamo fare la nostra parte per l'Italia. Crediamo che ci sia tanto ancora da esprimere. Vogliamo dare soluzioni rispondendo in modo netto a chi vede solo problemi". Sullo scenario nazionale e lo stallo nella formazione del governo, Pizzarotti auspica che M5s possa entrare in un esecutivo: "Dal 5 marzo continuo a ripetere che ci vuole piu' responsabilita': chi ha vinto le elezioni e' chiamato a governare e a dimostrare di esserne in grado. Il Movimento 5 Stelle e' il primo partito nel Paese. Mi auguro abbia la possibilita' di governare. Il populismo si sgonfia mettendolo alla prova dei fatti.