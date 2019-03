Passa la linea Siri sullo sblocca-cantieri, ma la Lega vuole di più

Il Senatore e Sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, porta a casa un altro risultato pragmatico imponendo la linea sullo "sblocca-cantieri", affinché possano ripartire le opere in Italia. L'idea, inizialmente osteggiata dal M5S - vissuta come un ridimensionamento del ruolo del Ministro Toninelli - ha fatto breccia a metà.

Tuttavia ci sono delle criticità, rilevate dallo stesso Siri in un colloquio all'ANSA: "La formula che ritengo più efficace e diretta è l'individuazione di un Commissario Unico Nazionale di Coordinamento", altrimenti mancherebbe non solo una visione organica, ma una visione globale del problema.

Infatti lo scetticismo è forte, se passasse così com'è la risoluzione del problema, quali cantieri e quali no sarebbero interessati? Non può anche qui pendere la discrezionalità di una politica di parte, ricorda Siri: "In Italia la maggior parte delle opere non è bloccata per questioni tecniche, ma amministrative."

Dunque urge, impelle un grande impegno, e qualcuno che metta la faccia e risponda degli eventuali inceppamenti nella burocrazia. La Lega ancora una volta punta ad usare il lievito genuino della crescita, conclude Siri: "Obiettivo prioritario a far ripartire il ciclo economico in primis il lavoro."

