Pd bufera su Prestipino: "Sostegno a mamme serve a continuare la nostra razza"

Patrizia Prestipino, la signora in rosso divenuta celebre per l'abbraccio di qualche mese fa a Matteo Renzi appena rinominato segretario, e dirigente dem appena nominata responsabile del Dipartimento Animali, è finita nella bufera. Intervistata ai microfoni di Radio Cusano Campus ha dichiarato: “Per continuare la nostra razza bisogna dare sostegno concreto alle mamme. Renzi in campagna elettorale ha detto che si sarebbe occupato anche di mamme, è stato coerente. In Italia nascono sempre meno figli, la genitorialità viene spesso lasciata da sola. Non ci sono più mamme in Italia, vi rendete conto che siamo il Paese più anziano d’Europa? Siamo un Paese che rischia tra qualche decennio di non avere più ragazzi italiani". Ma la dichiarazione che ha scatenato un putiiferio in rete è stata: "Se uno vuole continuare la nostra razza, se vogliamo dirla così, è chiaro che in Italia bisogna iniziare a dare un sostegno concreto alle mamme e alle famiglie. Altrimenti si rischia l’estinzione tra un po’ in Italia”.

Scrive Nextquotidiano.it: "Le scelte lessicali della Prestipino, che di mestiere fa l’insegnante, non sono passate inosservate" e riporta la replica di Nicola Fratojanni di Sinistra Italiana: “Leggo dalle agenzie di stampa che una certa Patrizia Prestipino, dirigente nazionale del PD, nell’improbabile tentativo di difendere la scelta di istituire in quel partito un dipartimento mamme, ha sostenuto la necessità di dare continuità alla ‘razza’ italiana. Vorrei ricordarle che come diceva un tale Albert Einstein la razza è una sola. È la razza umana. Il caldo evidentemente fa proprio male…”

Mentre il capogruppo di Mdp Francesco Laforgia commenta sul suo profilo facebook: «Ma come è successo tutto questo? Quando è saltato un vocabolario comune di civiltà? Forse andrà ricostruito un argine democratico. E anche in fretta».

Il dipartimento "Mamme", voluto da Matteo Renzi assieme agli altri 39 dipartimenti e presieduto dall'onorevole Titti di Salvo, insomma, non cessa di scatenare polemiche.