Pd, 50mila in piazza contro il governo. I manifestanti gridano: "Unità"

A piazza del Popolo "sono già arrivate 50mila persone, anche un pezzo di via del Corso è bloccato". E' la prima stima dei numeri della manifestazione Pd a piazza del Popolo diffusi dagli organizzatori. Oltre alle bandiere del partito, molti tricolori e vessilli dell'Unione europea.

E mentre la piazza invoca 'unità', scatta, a favore di telecamere, l'abbraccio tra Matteo Renzi e Paolo Gentiloni. Una risposta, quella dei due dirigenti dem, anche alle voci che li vorrebbero in rapporti non proprio ottimi negli ultimi tempi. Carlo Calenda ha spiegato di aver convocato la famosa cena, poi disdetta, proprio per far incontrare Renzi e Gentiloni che 'è dal 4 marzo che non si parlano', ha detto l'ex-ministro dello Sviluppo. Abbraccio pure tra Renzi e Maurizio Martina che e' appena arrivato a piazza del Popolo.

PD: MARTINA, COME SEMPRE NOSTRA GENTE CI SA STUPIRE

"Come sempre, la nostra gente ci sa stupire. Soffre e lotta, si mette in gioco e partecipa. Questa piazza è per l'Italia. Grazie a tutte e a tutti #piazzadelpopolo". Lo scrive su Twitter il segretario Pd, Maurizio Martina, postando una foto della piazza dem a Roma.

PD: ZINGARETTI, BELLISSIMA PIAZZA, DESTRA NON SI ILLUDA

''Bellissima piazza. La destra non si illuda: siamo qui, tantissimi, per l'Italia. Per fermare chi la sta prendendo in giro #perlItalia #PiazzadelPopolo''. Così twitta il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, postando una foto della manifestazione Pd a piazza del Popolo.

PD: RENZI, IN PIAZZA CONTRO GOVERNO SENZA PAURA NE' DIVISIONI TRA NOI

"In viaggio verso Roma, verso Piazza del Popolo.E giusto stare in piazza contro questo Governo.Questi incompetenti mettono a rischio l'economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. "Noi dobbiamo reagire, senza paura. E farlo senza divisioni interne, basta con le polemiche. Lottare colpo su colpo. E organizzare forme di resistenza civile contro la deriva venezuelana di Di Maio e Salvini. L'Italia è stata resa grande dal lavoro, dal sudore, dalla fatica e non dall'assistenzialismo. Non lasciamo il futuro a chi vuole vivere di condoni e sussidi. Senza paura, amici".