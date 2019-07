Pd, nel bilancio buco da 600 mila euro. 5S: "Chiesti ancora soldi ai cittadi

Il M5S attacca ancora il Pd sul tema del finanziamento pubblico ai partiti. In un post su Facebook, il portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera Michele Gubitosa ha messo nel mirino il tesoriere del Pd Luigi Zanda.

“Le casse del Partito Democratico sono sempre più vuote. Zanda ha certificato un buco da 600 mila euro nel bilancio dell’ultimo anno mentre i crediti vantati dal Nazareno nei confronti dei parlamentari PD ammontano a più di 820 mila euro. I parlamentari Pd dovrebbero versare al partito 1500 euro al mese ma sarebbero morosi e chi dovrebbe pagare? Naturalmente i cittadini!", dice infatti Gubitosa.

"Zanda, infatti, nella legge 653 presentata al Senato - continua il parlamentare pentastellato - chiede 90 milioni di euro delle tasse degli italiani per foraggiare le casse dei partiti con il finanziamento pubblico. I deputati e senatori PD possono continuare ad intascare i loro lauti stipendi mentre, secondo il tesoriere di Zingaretti, a pagare i debiti del PD dovrebbero essere i cittadini? Non bastano tutti i sacrifici fatti in questi anni dai lavoratori per mantenere stipendi e vitalizi della vecchia classe politica, ora anche la beffa con la richiesta del finanziamento pubblico già bocciato nel 1993 con un referendum! Zanda ritiri subito la sua legge”.