Pd addio, alla Leopolda per un nuovo futuro liberale. Ecco la nostra proposta

Buongiorno, sono Luca Ronchi, gestore della pagina Facebook https://www.facebook.com/LiberaliconRenzi/ "Per un nuovo movimento di Matteo Renzi". In attesa di poter parlare alla Leopolda, vorrei anticiparvi una parte della nostra proposta realistica, concreta, salvifica, compatta e unita, cancellando in un sol colpo tutte le correnti tribali cariche d'odio e rendendo finalmente il quadro politico chiaro alla gente che oggi non vota o è delusa dai partiti tradizionali.

Caro Matteo Renzi la SCISSIONE è ineluttabile, non possono più coesistere 2-3 visioni politiche e correnti cariche d'odio sotto un stesso tetto. Vorrei smontare punto per punto, tutte le tesi di chi parla di unità e vorremmo farlo alla Leopolda. Non siamo una corrente, vorremmo solo fare delle proposte concrete. Le conte si fanno nelle urne, non al Nazareno con tatticismi irritanti. Noi ci sentiamo liberali, FI è morta, Il PartitoDefunto ne sta seguendo le orme. Ora più che mai servono contenitori nuovi, con persone nuove, idee, gente che ha voglia di sporcarsi mani e piedi con gazebo, feste raccolta fondi, convegni, girando l'Italia per proporre con un linguaggio diverso le nostre idee. Dire le verità con un po' di populismo, non è reato se poi le mantieni!!

Facci aprire un comitato civico di prova a Bergamo, in cui presentiamo una nostra lista e candidato sindaco, contro il "BENFICIARIO RANCOROSO GORI". Vinceremo a mani basse contro il PD e FI che a Bergamo è un fantasma nelle mani della Lega, potrebbe appoggiarci a un ballottaggio, se non addirittura al primo turno se creiamo un contenitore liberale che riunisca i delusi del centrodestra-lega e del centrosinistra. FACCI PARLARE ALLA LEOPOLDA! Stai armando i tuoi aguzzini, abbiamo una visione politica completamente differente dal Pd che si sta delineando. è giunta l'ora della SCISSIONE COME UNICA SOLUZIONE.

Dici che vuoi ripartire, di avere ambizioni, ma sembra che il primo a non averne sia tu. Ripartire con chi? Con il PartitoDefunto? Non lo risolleva più nemmeno Gesù. Dobbiamo formare un nuovo movimento recuperando tutti i moderati, i liberali delusi da FI e Lega. Costruire un grande polo di centro con un potenziale di voti al 20-25%. Tu li chiami fuoco amico, io li chiamo fuoco infame dei nemici numeri uno! Prima di contrastare il governo, dobbiamo liberarci degli avversari più vicini, lasciandoli da soli al loro destino fatti di inciucio irritanti, di minestroni informi che vanno da Tsipras a Macron, l'ennesima ammucchiata folle e suicida. Matteo Renzi, abbiamo una nostra chiara identità, perchè annacquarla per restare attaccato come una cozza a questo partito in via d'estinzione? Attenzione, non serve nemmeno una mano di vernice per far credere che cambi qualcosa, ma un movimento nuovo, con sezioni, responsabili, elettori, simboli nuovi. La Scissione deve essere netta in tutto come propone Sandro Gozi. Ora vuoi portagli pure le idee a questi infami del fuoco nemico, #NORENZICIDIO!.

Un sacco di gente mi dice:"Se Renzi fa un suo movimento, non voto più Lega o FI" SVEGLIA! Ci fai parlare alla LEOPOLDA??? #scissioneunicasoluzione #AddioPD PartitoDefunti #NoRenzicidio Nuovo movimento subito. Il PD è morto e sepolto. Partito inutile e se resti li ti suicidi.

Luca Ronchi Bergamo