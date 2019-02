Pd: alta tensione primarie, "Martina vada a c....". "Richetti? Già chiarito"

Matteo Richetti non ci sta sulle liste per le primarie avanzate da Martina in alcuni territori e insorge contro il candidato alla segreteria Pd

Acque agitate nella mozione Martina. La componente di 'Diversamente', che fa capo a Matteo Richetti, è sul piede di guerra per le scelte fatte dal resto della mozione che sostiene l'ex segretario in merito alle liste. Tanto che qualcuno minaccia di mollare Martina lasciando ai singoli liberta' di decidere per quale candidato votare. Lo stesso Richetti sembra diviso tra la volontà di "rimanere uniti politicamente senza fare troppi ragionamenti sui ruoli" da un lato e la tentazione di uno scontro irreversibile dall'altro, come dimostra un estratto audio su Whatsapp, mandato da Richetti ai suoi, pubblicato da Repubblica: "Ci sono territori in cui siamo stati letteralmente ignorati, umiliati, cancellati; Martina può andare a c… domattina, ha voluto preferire i Lotti, i De Luca e compagnia, non vedrà una parola di sostegno da parte mia ".

A far insorgere il senatore emiliano e i suoi sono state le liste in alcuni territori come Lombardia, Toscana e Sicilia, in cui l'area dei renziani viene accusata di aver voluto fare una "prova di forza" imponendo i propri candidati all'assemblea del Pd.

In mattinata è arrivata la replica distensiva di Martina: “Quelle con Matteo Richetti e la sua mozione sono tensioni ormai superate dai fatti: ieri eravamo insieme a Roma, anche con Delrio, Calenda e migliaia di persone", ha detto all'AGI il candidato alla segreteria del Partito Democratico.

La contro replica di Richetti all'Ansa che sottolinea il suo dissendo ma conferma l'appoggio a Martina

"Il mio audio e' uno sfogo in ambito privato, dico e ripeto che sono incazzato nero per la costruzione delle liste delle primarie in alcune regioni. In alcune realta' Lotti e Faraone hanno imposto filiere di comando, non si puo' ripartire da De Luca. A me dei posti non interessa ma da un anno e mezzo lavoro all'aggregazione di giovani ragazzi alla politica per portare innovazione vera", ha dichiarato invece Matteo Richetti all'ANSA a proposito dell'audio pubblicato su Repubblica, ribadendo pero' di "voler restare al fianco di Martina".