Pd, anche Cuperlo scarica Renzi: "Dimettiti e convoca il congresso"

"Al segretario un consiglio fraterno, cerca il bene della tua comunità, dimettiti domani e convoca il congresso". Lo ha chiesto Gianni Cuperlo nel corso di una affollatissima assemblea della sua componente, nella sede del Pd. "Così ci potremo misurare tutti - ha aggiunto - non solo Matteo Renzi, su una serie di sconfitte".

"Se una scissione dovesse compiersi - ha continuato Cuperlo - come è possibile, nessuno potrà sollevare il leader e il gruppo dirigente da quella responsabilità. Io non mi arrendo a questo e in un passaggio simile, l'idea di spezzare il progetto sul quale la sinistra italiana ha investito se stessa, vedere franare quel progetto storico, non pare un balzo in avanti ma un ritorno all'antico. Può accadere? se siamo onesti la risposta è sì". "Temo per la sinistra italiana una sconfitta storica e non può più bastare un appello all'unità", ha aggiunto.