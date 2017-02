Pd, anche Emiliano minaccia la scissione

C'e' un "obbligo politico fare il congresso" perche' "il Pd non e' comitiva di una gita ma ha la responsabilita' del governo del Paese". Michele Emiliano, ospite di Radio 24, ribadisce il suo no a elezioni subito e spiega: "Il presidente del Consiglio deve affrontare cose importantissime, rimettere mani al bilancio dello Stato, preparare impegni internazionali. Ne' a destra, ne' M5S ne' noi siamo pronti con un'idea da presentare alle elezioni. Si va alle elezioni solo per salvare il segretario di un partito che verrebbe travolto dal congresso. Se a settenmbre facciamo il congresso, Renzi lo perde. Puo' darsi che lo vinca. Ma vuole andare a votare prima per non pagare il dazio". Emiliano puntualizza: "Non sono il candidato di D'Alema, non sono mai stato dalemiano. Lo rispetto e lo ascolto ma non ho mai fatto parte dell'entourage dalemiano. Sono sempre stato solo, un militante, con tanti amici nelle varie aree. Non mi devo candidare per forza. Mi piacerebbe anzi, se ci fossero altri che assumessero questo ruolo, sostenerli". Sulla scissione Emiliano risponde: "Se il Pd e' oggetto di un golpe non posso rimanere nel partito". Secondo il governatore pugliese "la gravita' dei danni che Renzi ha portato al partito e al Paese e' senza precedenti".

"Se un leader di partito e premier va a sbattere contro un muro a 300 all'ora, sfascia tutto ed e' costretto a dimettersi, e' impazzito e rantolante e noi facciamo finta di niente, commettiamo un errore gravissimo e aiutiamo la scissione del Pd" ha detto ancora Emiliano. "Io ho timore che questa volonta' ci sia da tutte e due le parti. Io sono nativo del Pd ed ho interesse a tenere unito il partito, non a consentire alle vecchie gerarchie e alle nuove, che sono molto simili, di appropriarsi del Pd e di eleggersi un po' di deputati come unico scopo. Lo scopo del Pd non e' di salvare un po' di deputati ma governare il Paese". Per questo votare subito "non ha nessun senso, Gentiloni stava facendo un buon lavoro". Dunque "mi auguro che il presidente della Repubblica dica al Pd che non e' una comitiva in gita, ma ha la responsabilita' di governo".

"Se capisco che il Pd e' stato oggetto di un golpe, di una appropriazione al di la' delle regole della politica e della democrazia e' chiaro che non posso restare nel Pd. Ma noi militanti abbiamo il dovere di batterci fino all'ultimo perche' la scissione non ci sia e per raccogliere le firme per un congresso. Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia ed esponente Pd, parlando a Radio24 spiega la sua posizione nel partito. "Bisogna insistere, mollare non e' possibile, ho l'obbligo di combattere" per evitare che il Pd si divida. "Anche se il dubbio e' che le due parti abbiano in realta' una reciproca convenienza alla scissione, soprattutto alla luce della nuova legge elettorale. Ora con le nuove leggi elettorali tutto cambia, ci saranno decine di liste ognuna con una sua sfumatura differente".

EMILIANO: D'ALEMA COME RENZI, NON CORRO PER LUI - "Ho visto Porta a Porta con Massimo D'Alema e sono rimasto sconcertato. C'è una cosa che voglio dire chiaro e forte. Mi hanno fatto passare per un secessionista e per il candidato di D'Alema. È esattamente il contrario. È partita in queste ore sul nostro sito la raccolta firme per fare il referendum previsto dallo statuto del Pd su un quesito preciso: se fare il congresso prima delle elezioni oppure no". Lo afferma Michele Emiliano, governatore della Puglia, in una intervista a L'Unità: "Lo scopo dell'operazione è tenere insieme il partito. Il mio timore è che ci sia un accordo, spero tacito, sulla secessione tra Renzi e D'Alema. Il primo si comporta in modo speculare al secondo. Nessuno dei due vuole fare il congresso ed entrambi vogliono farsi il proprio partito", "io sono un nativo Pd, non sono mai stato iscritto a nessun altro partito, in Puglia sono sempre stato il principale oppositore di D'Alema e vedo che adesso mi fanno passare per il suo candidato", D'Alema non mi ha parlato per un anno perché ho sostenuto Renzi, portandogli l'80% dei voti pugliesi. Col senno di poi aveva ragione lui. Ho commesso un errore a sostenere Renzi, ma non ho mai fatto parte della sua area politica Io e D'Alema ci ascoltiamo eci rispettiamo, mai nostri rapporti si fermano qui. Non ho mai fatto parte né faccio parte di alcuna corrente". E aggiunge: "Io ho dato la mia disponibilità a correre per riunire il partito. Non significa che alla fine mi candiderò: lo farò se serve per garantire l'unità del Pd, se posso essere la sintesi tra le diverse anime". E spiega cosa lo fa ritenere di poter fare questa sintesi: "Ho relazioni importantissime con l'area del cattolicesimo democratico. Ho buoni rapporti con Franceschini, Fioroni, Veltro-ni, Prodi. Sono stati al mio fianco prima come sindaco di Bari e poi come presidente della Puglia. Negli anni sono stato spesso contrapposto ai dalemiani pugliesi che adesso, quasi tutti, sono diventati renziani e affiancano il segretario in molti affari rilevanti. Per tutti questi motivi, e soprattutto per fare chiarezza, ribadisco che bisogna convocare il congresso". E conclude: "Adesso è il momento di fare le assise. Non possono saltare. Un segretario che sbatte contro un muro a 300 all'ora e rompe l'automobile del Pd, un uomo che aveva in mano il Paese e ha perso tutto, non può sottrarsi".