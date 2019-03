Pd, Assemblea al via con Inno all'Europa, poi Inno d'Italia. Polemica social

"Essendo fieramente bloccato dal Partito Democratico (medaglia al valore) posto screenshot: iniziare l’assemblea PD con l’inno europeo invece che con quello di Mameli proprio il 17 marzo, ricorrenza della proclamazione dell’Unità d’Italia è un affronto intollerabile!". Lo scrive l'economista Antonio Rinaldi su Twitter. Una riflessione che subito scatena la rete. "Strano, pensavo iniziassero con l'inno francese". "Nemici della Patria. Insulsi traditori vendutisi al primo capitalista di turno. Indegni cialtroni". "Intollerabile e non casuale. Provocano". "Ho mia figlia di sei mesi in braccio e le sto cantando INNO DI MAMELI.

Inno europeo NON PERVENUTO a casa nostra". "Diciamo che sono paragonabili ai savoia nel 1860".

