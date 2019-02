Pd, bandiera francese su Twitter. Il M5S: "Anti-italiani"

Il tricolore francese accanto a quello italiano e alla bandiera europea: un piccolo manifesto programmatico quello che il Partito Democratico mette su Twitter. Accanto al nome dell'account @pdnetwork fanno bella mostra di se' le tre bandierine, di quelle utilizzate su milioni e milioni di account per segnalare provenienza georgrafica o convinzioni politiche di chi scrive. L'iniziativa, pero', e' stata interpretata dal Movimento 5 Stelle come una presa di posizione anti italiana: "Provocazione anti italiana del Pd, partito dei poteri forti, con una bandiera francese sul suo Twitter. Noi amiamo la Francia ma amiamo di piu' l'Italia. Che segnale vogliono mandare e a chi? Pd servo con chi ci ha messo in ginocchio e ci ha resi schiavi dell'Europa delle banche", scrive il sottosegretario alla Pubblica Amministrazione Mattia Fantinati.

Ateneo di Torino espone la bandiera della Francia: ora altre mille - La bandiera francese sventola dalla finestra del rettorato dell'Universita' di Torino. "Vorrei vederne mille alle finestre", dice il rettore Gianmaria Ajani. Proprio oggi, a Torino, e' in corso un incontro con i rettori di Oltralpe per un progetto di universita' europea. "La collaborazione dell'ateneo con le universita' transalpine e' da tempo consolidata - aggiunge - inoltre il capoluogo piemontese e' storicamente francofila. Torino ha bisogno di una connessione con la Francia sia culturale sia logistica". "La bandiera in rettorato vuole essere un simbolo di vicinanza alla Francia", sottolinea il rettore. Ieri una bandiera francese era stata esposta al balcone del Municipio di Cuneo, citta' piemontese vicina al confine con la Francia, ma oggi e' stata rimossa su richiesta della Prefettura. "Dipende dal regolamento del 2000, in cui sono disciplinati i casi di esposizione in contesti istituzionali delle bandiere di Stati stranieri", spiega la Prefettura. La bandiera francese e' stata collocata in una delle vetrine dell'Urp, al piano terra del municipio.