Pd,Boccia ai mercati di Torino.Agli elettori Dem: "Tornate, abbiamo sbagliato"

“Sto continuando il giro dei mercati d'Italia, tra elettori ed ex elettori delusi del PD, per farmi dire le ragioni del loro abbandono. Voglio ascoltare ovunque nel Paese le loro ragioni”. Così Francesco Boccia, deputato PD e candidato alla segreteria del Partito Democratico, in un video girato tra i mercati rionali di Torino.



“In questi anni abbiamo sbagliato molte cose, d’ora in poi il Pd dovrà occuparsi esclusivamente dei bisogni degli ultimi partendo da lavoro e scuola; è più conveniente – spiega con carta e penna alle persone presenti al mercato - abbassare a tutti le tasse sul lavoro anziché seguire la strada della flat tax imposta dalla Lega”.