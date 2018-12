Boccia va oltre Rousseau e regala al Pd la piattaforma Hackitaly. Anteprima

ANTEPRIMA AFFARI/ FRANCESCO BOCCIA LANCIA LA PIATTAFORMA HACKITALY

"Hackitaly - Costruiamo una nuova Italia". E' questo il nome (e l'auspicio) della nuova piattaforma digital appena lanciata da Francesco Boccia (www.hackitaly.it), come può svelare in anteprima Affaritaliani.it. Boccia, candidato alla segreteria del Pd, porta in dote un piattaforma online costruito sul modello grillino di Rousseau ma che, almeno secondo gli obiettivi, dovrebbe essere più moderna e aperta.

Boccia ha così messo in pratica, insieme ai suoi giovani seguaci hacker etici, quanto aveva dichiarato qualche settimana fa in un'intervista al direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, durante la quale aveva annunciato che avrebbe lanciato un nuovo strumento digitale al servizio del Pd dopo aver "smontato" Rousseau.

"Hackitaly è la prima piattaforma di democrazia partecipativa trasparente, open-source e moderna", si legge nella home page, nella quale campeggia anche la presentazione dello stesso Boccia. "Hackitaly è una piattaforma di democrazia partecipativa open source, sicura e trasparente, con fondamenta tecnologiche moderne. Con un codice sorgente accessibile a tutti gli utenti e algoritmi noti Hackitaly è pronta per accogliere i contributi di tutti. Attraverso HackItaly si può partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica attraverso una nuova rete di attivisti. HackItaly è pronta ad accogliere developers, ambassadors e explorer che costruiranno le fondamenta della piattaforma. HackItaly sarà donata al Partito Democratico al termine del Congresso 2019. Il PD #aporteaperte deve avere sezioni e smartphone, piazze, marciapiedi e tablet, per unire tradizione e modernità. Una politica aperta, trasparente e sempre partecipata che sappia coniugare diritti e innovazione".

In fondo all'home page ci sono poi tre diversi box per partecipare attivamente al progetto Hackitaly, per esempio aiutando a sviluppare la piattaforma, presentare proposte concrete o semplicemente accedere alle fonti open source. Con Hackitaly Boccia, al di là del risultato del congresso, regala al Pd uno strumento digitale moderno per poter fronteggiare un colosso in materia come il M5s. Forse, se il partito seguirà le innovative idee di Boccia, potrebbe finalmente combattere senza le mani legate dietro la schiena.