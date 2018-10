Pd: Boccia "mi candido a segreteria, basta partito dei selfie"

Il Pd, "con qualche selfie di troppo, e' riuscito a passare per il partito che era vicino ai potenti, alle banche, agli industriali, alle grandi organizzazioni": lo ha affermato Francesco Boccia in un'intervista al Corriere della Sera in cui ha ribadito la volonta' di correre per la segreteria e ha aperto al dialogo con M5s. "Non e' uno scandalo dialogare su alcune misure", ha spiegato, "il Pd deve avere l'umilta' di dire 'tornate a casa' ai tanti elettori che si sentivano traditi e hanno votato per loro. Al Sud e' stato un plebiscito. Ma adesso che i 5 Stelle al governo si sono messi nelle mani della destra di Salvini, la protezione e il futuro sono a rischio". Boccia ha indicato nel Sud la "priorita' assoluta": "Io non saro' un nuovo segretario, saro' al limite un segretario nuovo. Non sono il candidato di nessuno". A Michele Emiliano "mi lega un rapporto fraterno, e' stato molto coraggioso perche' ha capito per tempo lo scollamento tra il popolo e le e'lites".