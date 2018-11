Pd, Burioni dopo l'attacco di Corallo: "Ho fatto bene a non candidarmi"

"Doveva succedere, ed e' successo. Alla fine gli attacchi contro di me arrivano anche dal Partito Democratico, al quale secondo la vulgata dovrei essere contiguo, dove un candidato alla segreteria si lamenta perche' nel suo partito sono state 'elevate a scienza vera e assoluta quelle che sono posizioni squisitamente politiche'". E' questo il post di Roberto Burioni cui ha fatto riferimento oggi Dario Corallo. "Al di la' del dileggio nei miei confronti che mi dispiace, visto che io da due anni faccio del mio meglio per spiegare le cose che so a coloro che le cose non le sanno, trovo la questione molto grave - riprende l'immunologo - in quanto ci fornisce la dimostrazione che nessun partito e' immune dalla tentazione di fregarsene della scienza, e della salute delle persone, per accarezzare il pelo all'ignoranza sperando di portare a casa dei voti alle prossime elezioni". "Questo mi conferma che ho fatto la scelta giusta - sottolinea Burioni - a non candidarmi, perche' una posizione indipendente mi consente di essere libero da tutti i partiti e di potere servire solo la verita' dei libri che ho studiato. Da me, almeno fino a quando non mi saro' stancato, momento non lontano, ascolterete solo e solamente la voce della scienza e della medicina. Quella medicina che sbaglia, che e' imperfetta perche' fatta da uomini ma che alla fine ci salva non di rado la vita".

Assemblea Pd, Corallo: "Non umiliamo l'elettorato come un Burioni qualsiasi"

"Noi abbiamo umiliato il nostro elettorato come un Burioni qualsiasi, che si diverte a bulleggiare chi invece ha espresso con le proprie parole semplicemente un dubbio. Abbiamo elevato a scienza assoluta scelte politiche, di solito di destra". Queste le parole di Davide Corallo, candidato alla segreteria del PD, durante il suo intervento all'assemblea del partito.