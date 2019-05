Pd, Calenda: "Serve un nuovo partito Liberali-Dem contro il M5s"

Dopo le parole, poi rettificate, sulla sua volonta' di mettere in campo un partito di centro che supporti il Partito Democratico, Carlo Calenda torna sul tema ribadendo tale opportunita': "Un motivo in piu' per ragionare su un partito lib dem: se anche il Pd (e alleati) prendesse il 30% alle elezioni politiche dove troverebbe il restante 10/12 per governare?", si e' chiesto il neo eletto parlamentare europeo suTwitter, "a questa domanda dobbiamo rispondere. Altrimenti la tentazione suicida di allearsi con 5S prevarra' Pensiamoci".